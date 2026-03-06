Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
06 березня 2026, 21:31

Внаслідок ударів уражені елементи протиповітряної оборони російських окупантів — зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» у районі Якимівки Запорізької області, зенітний ракетний комплекс «Тор» у районі Волновахи Донецької області, а також пускову установку ЗРК С-300 у Херсонській області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, Сили оборони вдарили по району зосередження оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» 12-ї окремої ракетної бригади в районі Курортного (Крим), по полігону «Східний» у районі Новопетрівки Запорізької області, а також по зосередженню живої сили росіян поблизу Колоті.

Також вражено склад зберігання боєприпасів у районі Новоолексіївки Херсонської області та завдано удару по посту технічного спостереження на самопідйомній буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря.

Раніше ми писали, що Військово-Морські Сили Збройних Сил України повідомили про знищення російського корабельного протичовнового вертольота Ка-27 над акваторією Чорного моря.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

