Місто Дружківка та селище Олексієво-Дружківка потрапили під російський обстріл

Російські окупанти у п'ятницю, 6 березня, завдали ударів по місту Дружківка та селищу Олексієво-Дружківка Донецької області. Є постраждалі. Про це передає «Суспільне. Донбас».



За словами речниці Донецької обласної прокуратури Анастасії Мєдвєдєвої, росіяни скинули на Дружківку авіаційну бомбу ФАБ-250, а Олексієво-Дружківку атакували FPV-дроном.



«У Дружківці внаслідок атаки отримав мінно-вибухову травму 45-річний чоловік. Крім того, о 13:00 російські війська атакували Олексієво-Дружківку, травму зазнала 44-річна жінка», — уточнила вона.



Раніше ми писали, що вночі 6 березня російська авіація вдарила по місту Дружківка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»