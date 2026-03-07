РФ скинула 500-кг бомбу на Краматорськ: є загиблий та поранені

За минулу добу, 6 березня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина. Смертельний випадок зафіксовано у Краматорську. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, протягом доби в області поранення дістали ще семеро людей. П’ятеро постраждали у Краматорську, одна людина — у Дружківці та ще одна — в Олексієво-Дружківці.



Крім того, вночі російські війська близько 3:40 скинули на місто 500-кілограмову авіабомбу. Унаслідок цього авіаудару щонайменше шестеро людей дістали поранення. Серед постраждалих — троє дітей 2010, 2014 та 2024 років народження.



Вибух пошкодив житлову інфраструктуру міста. За попередніми даними, пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, п’ять адміністративних будівель та 22 автомобілі.



«На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Триває фіксація наслідків обстрілу та уточнення інформації щодо постраждалих», - йдеться у повідомленні.



За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії, без урахування Маріуполя та Волновахи, на Донеччині загинули 4075 цивільних людей, ще 8984 дістали поранення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»