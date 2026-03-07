Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Стало відомо, чим РФ атакувала Україну під час масованого удару
07 березня 2026, 10:00

Стало відомо, чим РФ атакувала Україну під час масованого удару

Фото: ДСНС Харківщини. Фото: ДСНС Харківщини.

У ніч на 7 березня Росія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, всього радіотехнічні війська зафіксували 509 засобів повітряного нападу.

Серед них:

  • 2 гіперзвукові ракети «Циркон»;

  • 13 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400»;

  • 14 крилатих ракет «Калібр»;

  • 480 ударних безпілотників різних типів — «Шахед», «Гербера», «Італмас» та інших.

Приблизно 290 із запущених дронів становили «Шахеди». Основними напрямками атаки стали Київ, Харківська, Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 472 повітряні цілі — 19 ракет та 453 безпілотники різних типів.



Водночас зафіксовано влучання дев’яти ракет і 26 ударних дронів у 22 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих безпілотників у п’яти місцях.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
ракетний удар ППО України Атака БПЛА Шахед
Організації
Повітряні сили ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
13:09
У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
12:12
В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
10:15
Окупанти затримали 18-річну мешканку Волновахи за «держзраду»
07:47
У Генічеську посилили охорону електричної підстанції — «АТЕШ»
20:46
В окупованому Маріуполі повідомили про самогубство школяра: блогер, який розповів про трагедію, побоюється переслідувань
19:44
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
19:09
Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі
16:50
За шість переказів ЗСУ 13 років колонії: вирок мешканці Маріуполя
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
усі новини
18:18
На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ
17:23
Україна втримала ключові напрямки оборони — Зеленський
16:56
Понад 100 окупантів здалися завдяки українським дронам
16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
15:20
Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
13:53
Міськрада Краматорська повідомила нові подробиці авіаударів
13:09
У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
12:32
РФ обстріляла Донецьку область, пошкоджено десятки будинків
12:12
В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений
11:33
Після атаки РФ частина областей України залишилась без світла
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
10:00
Стало відомо, чим РФ атакувала Україну під час масованого удару
09:08
РФ скинула 500-кг бомбу на Краматорськ: є загиблий та поранені
08:38
У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)
22:22
Місто Дружківка та селище Олексієво-Дружківка потрапили під російський обстріл
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
20:22
ЗСУ вразили військові кораблі РФ
усі новини
ВІДЕО
Збитий БПЛА РФ. На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ
07 березня, 18:18
Окупант здається в полон під контролем українських дронів. Понад 100 окупантів здалися завдяки українським дронам
07 березня, 16:56
Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову
07 березня, 15:20
У Донецьку знищено місце підготовки та запуску безпілотників «Шахед». У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
07 березня, 13:09
Стовп диму над Донецьком. В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
07 березня, 10:58
Фото: ДСНС Харківської області У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)
07 березня, 08:38
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір