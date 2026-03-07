Стало відомо, чим РФ атакувала Україну під час масованого удару

Фото: ДСНС Харківщини.

У ніч на 7 березня Росія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників.



За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, всього радіотехнічні війська зафіксували 509 засобів повітряного нападу.



Серед них:

2 гіперзвукові ракети «Циркон»;

13 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400»;

14 крилатих ракет «Калібр»;

480 ударних безпілотників різних типів — «Шахед», «Гербера», «Італмас» та інших.

Приблизно 290 із запущених дронів становили «Шахеди». Основними напрямками атаки стали Київ, Харківська, Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області.



За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 472 повітряні цілі — 19 ракет та 453 безпілотники різних типів.







Водночас зафіксовано влучання дев’яти ракет і 26 ударних дронів у 22 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих безпілотників у п’яти місцях.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»