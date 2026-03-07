Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
07 березня 2026, 10:58

В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим

Стовп диму над Донецьком. Стовп диму над Донецьком.

У тимчасово окупованому Донецьку з'явилися повідомлення про серію вибухів. За словами місцевих жителів, у місті прогриміло щонайменше сім детонацій. Про це повідомляють «Новини Донбасу».

Попередньо вибухи могли статися у Київському районі міста. Очевидці також розповідають, що після ударів на небі над Донецьком з'явився великий стовп диму.

«У небі над містом видно величезний стовп диму. Щось ударило туди кілька разів», – повідомляють місцеві жителі.

За попередніми даними, під удар міг потрапити район місцевого аеропорту. При цьому представники окупаційної адміністрації зранку почали писати у своїх інформаційних ресурсах, що у Донецьку було «гучно».

Раніше з району Донецького аеропорту, де сьогодні зафіксували «прильоти», здійснювався запуск російських дронів «Шахед».

Нагадаємо, у ніч на 30 грудня Сили оборони України завдали удару по місцю зберігання, спорядження та підготовки пусків «Герань» та «Шахед» на території тимчасово окупованого Донецького аеропорту.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

