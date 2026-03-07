Після атаки РФ частина областей України залишилась без світла

У ніч на 7 березня Росія здійснила п’яту від початку року масовану ракетно-дронову атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Унаслідок обстрілів частина споживачів залишилася без електропостачання у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях. Крім того, через наслідки атаки порушено теплопостачання у Києві.
Енергетики та працівники теплових служб працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити постачання електроенергії та тепла.
Через регулярні удари по інфраструктурі в окремих регіонах наразі застосовуються вимушені обмеження споживання електроенергії. Зокрема, для промисловості діють графіки обмеження потужності, а для населення можуть застосовуватися погодинні відключення.
Жителям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго своїх регіонів, де публікується актуальна інформація про графіки електропостачання.
Нагадаємо, в ніч на 7 березня Росія завдала масштабного комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
