В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений

Наслідки вибуху автомобіля.

У тимчасово окупованому російськими військами місті Стаханов Луганської області (2016 року був перейменований на Кадіївку), стався вибух автомобіля. Про це повідомляють російські Telegram-канали, передають «Новини Донбасу».



Про інцидент повідомляють російські Telegram-канали. За їхніми даними, транспортний засіб підірвали у межах міста. Після вибуху на місці працювали екстрені служби окупаційної адміністрації. Попередньо відомо про одного постраждалого. Його госпіталізували до медичного закладу.



Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби втрати російських військ склали 1010 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»