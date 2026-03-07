У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»

У Донецьку знищено місце підготовки та запуску безпілотників «Шахед».

Сьогодні в районі Донецького аеропорту імені Прокоф'єва українські війська завдали точного удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА РФ типу «Шахед». Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Військове командування зазначає, що удар було завдано ракетами ATACMS і SCALP. У Генштабі також підтвердили масштабну пожежу та вторинну детонацію на об'єкті ворога.







Нагадаємо, що раніше «Новини Донбасу» повідомляли про серію вибухів у тимчасово окупованому Донецьку, які були пов'язані з атакою на об'єкти в районі аеропорту.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»