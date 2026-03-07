Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи

Наслідки ударів БПЛА.

У тимчасово окупованій Євпаторії в Криму зафіксовано удар по території авіаційного ремонтного підприємства. Фото з наслідками атаки опублікував російський Telegram-канал «Досьє Шпіона».



За оприлюдненою інформацією, 25 лютого 2026 року було атаковано Євпаторійський авіаційний ремонтний завод. Для удару, ймовірно, використали ударні безпілотники.

Зазначається, що під атаку потрапили цехи №1 та №2 підприємства. Раніше ці приміщення використовувалися для технічного обслуговування вертольотів, однак останнім часом, за попередніми даними, їх могли застосовувати для робіт, пов’язаних із безпілотними літальними апаратами.



На оприлюднених знімках також видно літак Бе-12 «Чайка». За інформацією джерела, його пошкодження могло статися раніше — ймовірно у вересні 2025 року.

Раніше в мережі вже з’являлися супутникові знімки, які демонстрували наслідки ударів по території цього підприємства в окупованому Криму.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»