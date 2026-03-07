Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову

Національна поліція України оприлюднила відео, на якому зафіксовано перші хвилини після російського ракетного удару по багатоповерховому будинку у Харкові.



На кадрах видно, як патрульні поліцейські разом з рятувальниками та медиками працюють на місці трагедії. Правоохоронці надають домедичну допомогу пораненим, допомагають евакуйовувати людей із пошкодженої будівлі та забезпечують безперешкодний проїзд екстрених служб.



У Нацполіції зазначили, що патрульні одними з перших прибули на місце удару та долучилися до порятунку постраждалих.







Тим часом, за даними Харківської обласної прокуратури, станом на 14:10 відомо про 11 загиблих, серед яких двоє дітей. Інформація щодо кількості поранених та масштабів руйнувань уточнюється. Рятувальна операція на місці удару триває.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»