Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»

Євген Балицький.

Російська окупаційна адміністрація може найближчим часом змінити так званого «губернатора» окупованої частини Запорізької області. Чинного керівника Євгена Балицького можуть усунути з посади вже до вересня. Про це повідомляє рух опору «ОТПОР» із посиланням на власні джерела.



За їхньою інформацією, в російських структурах невдоволені результатами роботи Балицького. Йому закидають відсутність ефективного управління окупованими територіями, численні корупційні схеми, а також можливий саботаж виконання рішень, які надходять із Москви.



У зв’язку з цим у Кремлі нібито почали обговорювати кадрову заміну. Серед основних кандидатів на посаду називають проросійського діяча Володимира Рогова. Джерела руху опору зазначають, що призначення Рогова може спричинити масштабні зміни в окупаційній адміністрації.



«Йдеться про можливе звільнення значної частини місцевих колаборантів із керівних посад. На їхні місця, за даними джерел, планують призначати чиновників, яких можуть направити безпосередньо з Росії», - йдеться у повідомленні.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»