Україна втримала ключові напрямки оборони — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті, подальшу підтримку України та міжнародну безпеку.



За словами українського лідера, українські військові змогли досягти помітних результатів протягом зимового періоду та втримати всі ключові напрямки оборони.



Окрему увагу під час розмови приділили питанням міжнародної підтримки України. Зеленський наголосив на важливості реалізації домовленостей між європейськими партнерами щодо фінансової допомоги.



«Важливо, щоб були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі два роки, а також щодо нового санкційного пакета проти Росії», — зазначив президент.



Також співрозмовники обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, зокрема розвиток подій навколо Ірану.



Зеленський підкреслив, що Франція підтримує українські зусилля, спрямовані на зміцнення безпеки у регіоні. Зокрема, йшлося про український досвід протидії ударним дронам типу «Шахед».



За словами президента, Україна накопичила значний практичний досвід боротьби з такими безпілотниками, і цей досвід може стати важливою частиною майбутньої системи колективної безпеки разом із міжнародними партнерами.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»