Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ
07 березня 2026, 18:18

На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ

Збитий БПЛА РФ. Збитий БПЛА РФ.

На Костянтинівському напрямку Сил оборони України продовжують знищувати ворожі дрони за допомогою стрілецької зброї. Відео ефективної роботи мобільних вогневих груп оприлюднили бійці бригади «Хижак».

«Попри те, що дрони в небі виглядають майже непомітними — маленькі чорні цятки, українські військовослужбовці точно влучають у цілі з великої відстані», - йдеться у повідомленні.



У прицілах — як FPV-дрони, так і крила типу «Молнія», якими росіяни намагаються уражати техніку та позиції українських військ.

Раніше в Костянтинівці мобільні вогневі групи бригади «Хижак» за тиждень знищили 31 ворожий безпілотник, серед яких чотири «Молнії».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Інше
збиття безпілотника Дрони РФ БПЛА Молнія Костянтинівський напрямок
Організації
бригада Хижак

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
13:09
У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
12:12
В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
10:15
Окупанти затримали 18-річну мешканку Волновахи за «держзраду»
07:47
У Генічеську посилили охорону електричної підстанції — «АТЕШ»
20:46
В окупованому Маріуполі повідомили про самогубство школяра: блогер, який розповів про трагедію, побоюється переслідувань
19:44
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
19:09
Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі
16:50
За шість переказів ЗСУ 13 років колонії: вирок мешканці Маріуполя
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
15:07
ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі
13:43
На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських
11:48
Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації
10:50
На ТОТ відмовляють в інсуліні без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Відключення газу та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
усі новини
18:18
На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ
17:23
Україна втримала ключові напрямки оборони — Зеленський
16:56
Понад 100 окупантів здалися завдяки українським дронам
16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
15:20
Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
13:53
Міськрада Краматорська повідомила нові подробиці авіаударів
13:09
У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
12:32
РФ обстріляла Донецьку область, пошкоджено десятки будинків
12:12
В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений
11:33
Після атаки РФ частина областей України залишилась без світла
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
10:00
Стало відомо, чим РФ атакувала Україну під час масованого удару
09:08
РФ скинула 500-кг бомбу на Краматорськ: є загиблий та поранені
08:38
У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)
22:22
Місто Дружківка та селище Олексієво-Дружківка потрапили під російський обстріл
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
20:22
ЗСУ вразили військові кораблі РФ
19:59
Японія передала українським рятувальникам обладнання для розмінування
19:21
На розвиток науки в Донецькій області у 2026 році направили понад 20 млн гривень
18:58
Викрадення інкасаторів «Ощадбанку»: МЗС викликало угорського дипломата
18:23
«Укренерго» попередило про графіки відключень світла на 7 березня
18:07
«Шахтар» обіграв «Олександрію» та закріпив лідерство в УПЛ
17:59
Зеленський записав відео з центру Дружківки: президент заявив, що ЗС РФ готують наступ
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
16:23
Росіяни заявляють про нову тактику ЗСУ: БПЛА-носії FPV-дронів
16:18
ЗС РФ штурмують село поблизу Покровська з двох сторін
15:45
Поляка викрили на продажі дронів, призначених для ЗСУ
усі новини
ВІДЕО
Збитий БПЛА РФ. На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ
07 березня, 18:18
Окупант здається в полон під контролем українських дронів. Понад 100 окупантів здалися завдяки українським дронам
07 березня, 16:56
Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову
07 березня, 15:20
У Донецьку знищено місце підготовки та запуску безпілотників «Шахед». У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
07 березня, 13:09
Стовп диму над Донецьком. В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
07 березня, 10:58
Фото: ДСНС Харківської області У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)
07 березня, 08:38

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір