На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ

На Костянтинівському напрямку Сил оборони України продовжують знищувати ворожі дрони за допомогою стрілецької зброї. Відео ефективної роботи мобільних вогневих груп оприлюднили бійці бригади «Хижак».
«Попри те, що дрони в небі виглядають майже непомітними — маленькі чорні цятки, українські військовослужбовці точно влучають у цілі з великої відстані», - йдеться у повідомленні.
У прицілах — як FPV-дрони, так і крила типу «Молнія», якими росіяни намагаються уражати техніку та позиції українських військ.
Раніше в Костянтинівці мобільні вогневі групи бригади «Хижак» за тиждень знищили 31 ворожий безпілотник, серед яких чотири «Молнії».
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
