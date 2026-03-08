У Донецьку знову вдарили по складу дронів у районі аеропорту

Фото із соцмереж

У неділю, 8 березня, в окупованому Донецьку знову пролунали потужні вибухи. За повідомленнями місцевих джерел, під ударом міг опинитись склад зберігання ударних безпілотників «Гєрань-2».



У мережі стверджують, що об'єкт, вірогідно, був атакований ракетами ATACMS. Після вибухів над містом здійнявся густий стовп диму, очевидці повідомляють про сильний запах пороху та велику кількість диму, який видно з різних районів міста.



У Київському районі, за словами місцевих жителів, через ударну хвилю вибило шибки в будинках. Повідомляється, що вибух чули і в Авдотьїному — там очевидці, які перебували на вулиці, помітили з боку міста високий «гриб» диму.



Після вибухів у низці населених пунктів Донецької агломерації виникли перебої з електрикою. Про відключення світла повідомляють жителі Путилівки, Ясинуватої, Макіївки та Єнакієвого (район вулиці Ватутіна).



Аналітики «Новин Донбасу» провели OSINT-аналіз опублікованих відеозаписів і дійшли висновку, що один з них знятий у районі Шахтарської площі. За оцінкою, великий стовп диму піднімається з боку Донецького аеропорту.



За інформацією українських військових та даними відкритих джерел, у районі аеропорту можуть бути позиції запуску та склади зберігання ударних безпілотників типу «Шахед».

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що напередодні, 7 березня, в районі Донецького аеропорту імені Прокоф'єва українські війська завдали точного удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА противника типу «Шахед».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»