Сили оборони знищили російський пункт управління БПЛА у Селидовому

Підрозділи Сил оборони України 7 березня та в ніч на 8 березня провели серію ударів по військових об'єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях та в глибині РФ.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що внаслідок уражень знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» та десантний катер БК-16 в районі Новоозерного (ТОТ АР Крим). Крім того, українські захисники завдали точкових ударів по пунктах управління противника.



Ураження зафіксовані: пункт управління БПЛА «Оріон» у Красносільському (ТОТ АР Крим); пункт управління БПЛА у Дунайці (Бєлгородська область, РФ); пункт управління БПЛА у районі Гуляйполя (Запорізька область); пункт управління БПЛА у Селидовому (ТОТ Донецької області).

Також знищено командно-спостережні пункти підрозділів російської армії в районах Нижнього Рогачика (ТОТ Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (ТОТ Донецької обл.).



Зазначається, що удари ЗСУ демонструють ефективність української оборони і скорочення боєздатності російської армії на фронтах у Криму, Донбасі і на кордоні РФ.

Нагадаємо, у неділю, 8 березня, в окупованому Донецьку знову пролунали потужні вибухи. За повідомленнями місцевих джерел, під удар міг потрапити склад зберігання ударних безпілотників «Гєрань-2».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»