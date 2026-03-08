Сім ударів за добу: подробиці російських атак по Краматорську

Удар по Краматорську 7 березня. Фото: Олександр Гончаренко

Минулої доби, 7 березня, російські війська сім разів атакували Краматорськ. Внаслідок обстрілів поранення отримали десять осіб, серед них троє дітей. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Найпотужніший удар припав на 03:40 — російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-500 на центральну частину міста. Внаслідок атаки постраждали дев'ятеро людей, включаючи трьох дітей. Пошкодження отримали 54 багатоквартирні будинки, чотири навчальні заклади, установа культури, дві адміністративні споруди, а також п'ять торгових центрів та офісні приміщення.

Пізніше, о 08:25, безпілотник «Молнія-2» вдарив по багатоповерховому житловому будинку. Близько 11:30 було завдано удару по садовому товариству — поранення отримав чоловік 1955 року народження. За кілька хвилин, об 11:53, ще один дрон «Молнія-2» атакував автомобіль в одному із спальних районів міста.



О 12:00 інший безпілотник — «V2U» — вдарив по автомобілю в одному з мікрорайонів. О 12:42 російські війська обстріляли дитячий садок артилерійським снарядом калібру 122/155 мм. Остання атака відбулася пізно увечері. О 23:05 безпілотник «Гєрань-2» вдарив по готелю у центрі Краматорська. Вибуховою хвилею було пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки та магазини.

Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. У місті працюють аварійні служби, ліквідуючи наслідки атак. Комунальні служби та благодійні організації видають мешканцям набори для екстреного ремонту, щоби люди могли подати заявки на компенсацію за програмою «єВідновлення».

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали масованих ударів по населених пунктах Донецької області авіабомбами, дронами та артилерією.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»