На території заводу «Точмаш» у Донецьку знищено склад боєприпасів

Джерело: CyberBoroshno

Після ударів по майданчиках запуску дронів на заводі «Точмаш» біля Донецького аеропорту знищено склад боєприпасів. Удар, за попередніми даними, став продовженням операції, розпочатої напередодні, повідомляє CyberBoroshno.

Тоді по об'єктах у тому ж районі було завдано ударів ракетами Storm Shadow і ATACMS. В результаті атаки були уражені майданчики, де здійснювалася підготовка та запуск безпілотників типів «Гербера» та «Шахед».



Ці дрони використовуються російськими силами для мінування місцевості, ведення розвідки та завдання ударів по позиціях на передовий вздовж лінії фронту. Після сьогоднішнього ураження об'єкта в місцевих чатах почали з'являтися повідомлення про можливий розліт боєприпасів та їхню подальшу детонацію.



По сукупності ознак та характеру руйнувань передбачається, що удару по складу було завдано із застосуванням ракетного озброєння.

Раніше повідомлялося, що аналітики «Новин Донбасу» провели OSINT-аналіз опублікованих відеозаписів і дійшли висновку, що одна з них знята в районі Шахтарської площі. За оцінкою, великий стовп диму піднімається з боку Донецького аеропорту.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»