Армія РФ стягує сили у Никифорівку за 30 км від Слов'янська

На Слов'янському напрямку російські війська продовжують спроби посилити тиск на українські позиції. За інформацією воєнблогера Олега Петренка, противник перекидає додаткові сили до району Никифорівки за 30 км від Слов'янська.



Армія РФ вживає штурмових дій у бік Федорівки Другої та Липівського лісу. Водночас у районі Міньківки інтенсивність атак помітно знизилася. Причиною стала активна робота операторів безпілотників ЗСУ, які регулярно виявляють та уражають переміщення російських підрозділів.



У Різниківці російські військові намагаються просуватися у центральну частину населеного пункту, заходячи через північну лісосмугу і поступово просочуючись у забудову. Проте, за словами джерела, українські дроноводи не дають противникові зосередити великі сили для повноцінного штурму.



Внаслідок цього російські підрозділи змушені діяти невеликими силами. Такі групи не встигають закріпитися на нових позиціях і часто стають цілями для ударів українських безпілотників, що стримує подальше просування.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається складною, російські окупанти намагаються прорватися до центральної частини села Гришине Покровської громади Донецької області.



