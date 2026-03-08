Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Армія РФ стягує сили у Никифорівку за 30 км від Слов'янська
08 березня 2026, 16:09

Армія РФ стягує сили у Никифорівку за 30 км від Слов'янська

Джерело: t.me/petrenko_iHS Джерело: t.me/petrenko_iHS

На Слов'янському напрямку російські війська продовжують спроби посилити тиск на українські позиції. За інформацією воєнблогера Олега Петренка, противник перекидає додаткові сили до району Никифорівки за 30 км від Слов'янська.

Армія РФ вживає штурмових дій у бік Федорівки Другої та Липівського лісу. Водночас у районі Міньківки інтенсивність атак помітно знизилася. Причиною стала активна робота операторів безпілотників ЗСУ, які регулярно виявляють та уражають переміщення російських підрозділів.

У Різниківці російські військові намагаються просуватися у центральну частину населеного пункту, заходячи через північну лісосмугу і поступово просочуючись у забудову. Проте, за словами джерела, українські дроноводи не дають противникові зосередити великі сили для повноцінного штурму.

Внаслідок цього російські підрозділи змушені діяти невеликими силами. Такі групи не встигають закріпитися на нових позиціях і часто стають цілями для ударів українських безпілотників, що стримує подальше просування.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається складною, російські окупанти намагаються прорватися до центральної частини села Гришине Покровської громади Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Слов'янськ Різниківка Гришине Никифорівка Міньківка
Інше
російські штурми стримування дронами ЗСУ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:33
В окупованих містах поширюють рядки Шевченка
10:17
У Донецьку відбулася масштабна детонація боєприпасів
17:22
Окупанти терміново шукають працівників на Старобешівську ТЕС
15:25
На території заводу «Точмаш» у Донецьку знищено склад боєприпасів
12:46
У Донецьку знову вдарили по складу дронів у районі аеропорту
10:02
У Василівці Запорізької області повідомили про влучання ракети в багатоповерхівку
16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
13:09
У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
12:12
В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
10:15
Окупанти затримали 18-річну мешканку Волновахи за «держзраду»
07:47
У Генічеську посилили охорону електричної підстанції — «АТЕШ»
20:46
В окупованому Маріуполі повідомили про самогубство школяра: блогер, який розповів про трагедію, побоюється переслідувань
19:44
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
19:09
Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі
16:50
За шість переказів ЗСУ 13 років колонії: вирок мешканці Маріуполя
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
15:07
ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі
13:43
На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських
11:48
Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації
усі новини
12:42
Під Запоріжжям бійці ГУР провели зачистку у Приморському та взяли в полон російських військових
12:36
Біля кордону України помітили Ту-22М3 РФ: можливі пуски крилатих ракет
11:55
Російські війська атакували вантажівку у Запоріжжі
11:33
В окупованих містах поширюють рядки Шевченка
11:07
DeepState повідомив про просування російських військ поблизу Гуляйполя
10:17
У Донецьку відбулася масштабна детонація боєприпасів
09:58
Слов'янськ потрапив під обстріл, є пошкодження
09:56
РФ перекинула морпіхів з-під Покровська на Гуляйпільський напрямок
09:02
Російські війська просунулися поблизу Удачного на Донеччині
08:32
РФ атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 161 ціль
08:30
Росіяни вбили мирного жителя у Шабельківці, поранено трьох у Дружківці
08:28
Солдати РФ під Вовчанськом скаржаться на привілеї «Ахмата»
17:51
У Харкові шукають людей під завалами після ракетної атаки
17:22
Окупанти терміново шукають працівників на Старобешівську ТЕС
16:09
Армія РФ стягує сили у Никифорівку за 30 км від Слов'янська
15:25
На території заводу «Точмаш» у Донецьку знищено склад боєприпасів
14:16
Сім ударів за добу: подробиці російських атак по Краматорську
13:32
Сили оборони знищили російський пункт управління БПЛА у Селидовому
12:46
У Донецьку знову вдарили по складу дронів у районі аеропорту
11:34
РФ обстріляла Донецьку область авіабомбами, дронами та артилерією
10:23
Росія атакувала Слов'янськ БПЛА «Молнія-2» та «Гранат-4»
10:02
У Василівці Запорізької області повідомили про влучання ракети в багатоповерхівку
08:53
Росія вбила мирного жителя у Никонорівці Краматорського району
08:32
В Армавірі догоряє нафтобаза
18:18
На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ
17:23
Україна втримала ключові напрямки оборони — Зеленський
16:56
Понад 100 окупантів здалися завдяки українським дронам
16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
15:20
Поліція показала перші хвилини після удару по Харкову
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
усі новини
ВІДЕО
Кадр із відео Під Запоріжжям бійці ГУР провели зачистку у Приморському та взяли в полон російських військових
09 березня, 12:42
Донецьк після детонації російських боєприпасів. Кадр із відео У Донецьку відбулася масштабна детонація боєприпасів
09 березня, 10:17
Фото із соцмереж У Донецьку знову вдарили по складу дронів у районі аеропорту
08 березня, 12:46
Кадр із відео У Василівці Запорізької області повідомили про влучання ракети в багатоповерхівку
08 березня, 10:02
Скріншот В Армавірі догоряє нафтобаза
08 березня, 08:32
Збитий БПЛА РФ. На Костянтинівському напрямку продовжують збивати дрони РФ
07 березня, 18:18

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір