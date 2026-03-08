Окупанти терміново шукають працівників на Старобешівську ТЕС

Фото: ЦНС

На тимчасово окупованій території Донецької області розпочався терміновий набір працівників для відновлення та запуску Старобешівської теплоелектростанції. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на власні джерела.

За даними ЦНС, через підконтрольні окупаційним адміністраціям структури активно поширюються оголошення про набір персоналу. Потрібні фахівці робітничих професій — зварювальники, газорізальники, машиністи, водії та слюсарі. Потенційним співробітникам обіцяють «високу зарплату», безкоштовне харчування та організоване підвезення до місця роботи.

Скріншот: ЦНС



Старобешівська ТЕС вважається одним із ключових енергетичних об'єктів на окупованій частині Донецької області. Електростанція забезпечує генерацією великий вузол «Донецьк—Макіївка—Харцизьк—Ясинувата».

Через цю енергосистему електрика надходить не лише до житлових районів, а й на промислові підприємства, а також на об'єкти військової інфраструктури. Саме тому відновлення роботи станції має стратегічне значення для функціонування окупаційної інфраструктури у регіоні.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»