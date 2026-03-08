У Харкові шукають людей під завалами після ракетної атаки

Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, завданого в ніч на 7 березня по Київському району міста. За повідомленням рятувальників, внаслідок атаки повністю зруйновано під'їзд житлового п'ятиповерхового будинку.



Серйозно пошкоджено конструкції квартир на верхніх поверхах сусідньої будівлі. За останніми даними, загинули 10 людей, серед них двоє дітей. Ще 16 мешканців отримали поранення, у тому числі троє дітей.



Рятувальники цілодобово розбирають завали, намагаючись виявити тіла загиблих та можливо тих, хто вижив. Роботи ведуться як вручну, так і із застосуванням важкої інженерної техніки. Під час обстеження зруйнованих конструкцій, кінологічні розрахунки виявили фрагменти тіл.



На місці трагедії працюють підрозділи Харківського та інших гарнізонів Державної служби з надзвичайних ситуацій. В операції задіяні верхолази, сапери, кінологи, міські комунальні служби.



Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим та родичам загиблих, які перебувають на місці трагедії.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»