Росіяни вбили мирного жителя у Шабельківці, поранено трьох у Дружківці
09 березня 2026, 08:30

Минулої доби, 8 березня, на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель — у селищі Шабельківка. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Ще троє людей отримали поранення. Усі постраждалі — мешканці Дружківки.
В ОВА також нагадали загальну статистику жертв серед цивільного населення. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 4077 мирних жителів Донецької області, ще 8997 цивільних поранено.

При цьому в адміністрації наголошують, що ці дані не включають інформацію про загиблих і поранених у Маріуполі та Волновасі, де точна кількість жертв досі залишається невідомою.

Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські війська атакували Слов'янськ безпілотниками «Молнія-2» та «Гранат-4».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
