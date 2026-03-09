Росіяни вбили мирного жителя у Шабельківці, поранено трьох у Дружківці

Минулої доби, 8 березня, на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель — у селищі Шабельківка. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Ще троє людей отримали поранення. Усі постраждалі — мешканці Дружківки.

В ОВА також нагадали загальну статистику жертв серед цивільного населення. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 4077 мирних жителів Донецької області, ще 8997 цивільних поранено.



При цьому в адміністрації наголошують, що ці дані не включають інформацію про загиблих і поранених у Маріуполі та Волновасі, де точна кількість жертв досі залишається невідомою.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські війська атакували Слов'янськ безпілотниками «Молнія-2» та «Гранат-4».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»