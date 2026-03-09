Солдати РФ під Вовчанськом скаржаться на привілеї «Ахмата»

Вовчанськ після обстрілів РФ.

На Вовчанському напрямку серед російських військових зростає невдоволення через привілейоване становище бійців підрозділу «Ахмат». Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



За даними агентів руху серед військовослужбовців 82-го мотострілецького полку РФ, частина особового складу почала відкрито висловлювати обурення ситуацією та записувати відеозвернення зі скаргами на дії командування.



Причиною невдоволення називають, зокрема, різницю у бойових завданнях і нагородженні. За словами джерел руху, рядові солдати полку беруть участь у важких штурмових операціях, тоді як бійці підрозділу «Ахмат» нібито перебувають у тилу та отримують нагороди і публічну увагу.



У відповідь командування, як стверджує «АТЕШ», направило до частини перевірку. Військових, які брали участь у записі відеозвернень або висловлювали невдоволення, можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності та відправити до штурмових підрозділів.

Раніше агенти руху «АТЕШ» зафіксували посилені заходи безпеки довкола нової електричної підстанції, розташованої у Генічеську на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»