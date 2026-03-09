РФ атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 161 ціль

ППО збила 161 ціль

Російська армія в ніч на 9 березня запустила по Україні дві ракети та 197 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 161 ціль. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 9 березня (з 18:30 8 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М з Криму, а також 197 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів за напрямками: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, селище Гвардійське, близько 120 — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 161 БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрона інших типів на півночі, півдні та сході країни. Крім того, зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.



Раніше ми писали, що в ніч на 7 березня Росія завдала масштабного комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів і сотні ударних безпілотників.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»