Російські війська просунулися поблизу Удачного на Донеччині

OSINT-аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій та повідомили про зміни на Покровському напрямку на Донеччині. Згідно з оновленими даними, російські війська просунулися в районі селища Удачне.

Цей населений пункт розташований у Покровському районі та знаходиться в безпосередній близькості до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Удачного», — повідомили аналітики DeepState, коментуючи оновлення даних.

Нагадаємо, армія РФ стягує сили до Никифорівки за 30 км від Слов'янська.



