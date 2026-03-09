РФ перекинула морпіхів з-під Покровська на Гуляйпільський напрямок

Техніка ЗС РФ.

Російське військове командування перекинуло підрозділи морської піхоти з району Покровського напрямку та тактичної зони Добропілля у Донецькій області на напрямок Гуляйполя поблизу адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).



За оцінкою аналітиків, таке передислокування може бути відповіддю російського командування на нещодавні тактичні успіхи українських сил на напрямках Олександрівки та Гуляйполя.



8 березня, за даними ISW, 40-ва бригада морської піхоти РФ здійснила обмежений механізований наступ у районі Гуляйполя. Геолокаційні відеоматеріали, оприлюднені того ж дня, свідчать, що українські підрозділи змогли відбити цю атаку.

Просування Сил оборони України у районі Гуляйполя.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби на фронті сталося близько 130 бойових зіткнень. Найбільш активні бої тривали на Покровському напрямку — там зафіксовано 22 атаки російських військ. Ще 19 бойових зіткнень відбулося на Гуляйпільському напрямку.



Аналітики зазначають, що переміщення російських підрозділів може свідчити про спробу Москви стабілізувати південну ділянку фронту та посилити тиск на позиції українських сил у Запорізькій області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»