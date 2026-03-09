Слов'янськ потрапив під обстріл, є пошкодження

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Російські окупанти 8 березня вдарили по Слов'янську на Донеччині. Обійшлося без поранених та жертв. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Вчорашній святковий вечір у місті завершився ворожим обстрілом. БПЛА «Герань-2». Влучання у дах приватного домоволодіння», — зазначив він.



За словами Ляха, внаслідок ударів всього пошкоджено 8 будинків.



Раніше ми писали, що станом на ранок 7 березня російські війська 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

Авторка : Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»