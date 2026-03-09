У Донецьку відбулася масштабна детонація боєприпасів

Донецьк після детонації російських боєприпасів. Кадр із відео

У Донецьку відбулася потужна детонація складу боєприпасів, який російські військові розмістили в безпосередній близькості до житлових кварталів. Відео опубліковано Exilenova+.



Масштаб вибуху виявився настільки сильним, що в небі здійнявся величезний гриб диму, який, за словами очевидців, не міг утворитися від попадання однієї-двох ракет або дронів.



Місцеві жителі у міських пабліках масово писали про серію потужних вибухів. За їхніми словами, після початкового удару почався активний розліт боєприпасів та їхня подальша детонація.



Крім того, над районом піднялася грибоподібна хмарність диму, яка була видна з різних частин міста.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що 8 березня було завдано ракетного удару по території заводу «Точмаш», розташованого неподалік Донецького аеропорту. Саме там, як повідомляється, був російський склад боєприпасів.



Ідентифікацію місця удару провели журналісти «Новини Донбасу».

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»