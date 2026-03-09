DeepState повідомив про просування російських військ поблизу Гуляйполя

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій. Згідно з новими даними аналітиків, російські війська просунулися в районі міста Гуляйполе в Запорізькій області.



Відстань від Гуляйполя до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю становить приблизно 15—20 кілометрів по прямій у північно-західному напрямку. Найближча ділянка цього кордону розташована у бік населених пунктів Покровського району Дніпропетровської області.



У DeepState повідомили, що оновлення мапи зафіксувало зміни лінії фронту у цьому районі. «Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Гуляйполя», — зазначили аналітики проєкту.

Скріншот: DeepState

Нагадаємо, російське військове командування перекинуло підрозділи морської піхоти з Покровського напрямку та з тактичної зони Добропілля в Донецькій області на напрямок Гуляйполя, розташований неподалік кордону з Дніпропетровською областю.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»