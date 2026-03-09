В окупованих містах поширюють рядки Шевченка

Книга поета на ТОТ.

У день народження українського поета Тараса Шевченка активісти руху спротиву оприлюднили світлини з рядками з його поезії, зроблені у тимчасово окупованих містах України.

Вірші Шевченка на ТОТ.

Через 11 років в окупованих містах не забувають українського поета.

На одному з фото видно аркуш паперу з написаними від руки словами з твору Шевченка:

«І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі».

З нагоди річниці від дня народження поета свою позицію висловив і керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. У своєму Telegram-каналі він процитував відомі рядки з поезії Шевченка:

«Борітеся — поборете.

Кайдани порвіте.

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте».

За його словами, українці щодня виконують заповіт поета, продовжуючи боротьбу за свободу країни.

Водночас активісти руху «Жовта стрічка» повідомили, що світлини з рядками Шевченка надійшли одразу з кількох міст, які перебувають під тимчасовою російською окупацією. Серед них — Донецьк, Луганськ, Фащівка, Мелітополь, Сімферополь, Алушта та Севастополь.

Учасники руху наголошують, що навіть у складних умовах окупації українці продовжують демонструвати свою ідентичність та повторюють слова поета: «Борітеся — поборете».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»