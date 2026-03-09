Російські війська атакували вантажівку у Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА

Вранці, 9 березня, близько 10:00 російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив цивільний вантажний автомобіль, який був на дорозі в одному з районів міста.

В результаті атаки вантажівка спалахнула. Вогонь повністю знищив транспортний засіб.



Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, 55-річний водій вантажівки не постраждав.

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, російські війська атакували приватні домоволодіння у Слов'янську.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»