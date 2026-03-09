Біля кордону України помітили Ту-22М3 РФ: можливі пуски крилатих ракет

Російський бомбардувальник Ту-22М3.

Моніторингові Telegram-канали, що відстежують активність російської авіації, повідомили про появу стратегічних бомбардувальників Ту‑22М3 у районі Брянської області Росії, інформують «Новини Донбасу».



За їхніми даними, у повітрі було зафіксовано щонайменше три літаки цього типу. Спостерігачі припускають, що найближчим часом можуть відбутися пуски крилатих ракет Х‑22, які здатні вражати цілі на великій відстані.

Мапа можливих ударів стратавіації РФ.

Також повідомляється, що протягом ночі Росія передислокувала п’ять бомбардувальників Ту-22М3 з авіабази «Олєнья» до аеродрому «Дягілєво».



За оцінками моніторингових ресурсів, перекидання літаків могло бути пов’язане з їхнім спорядженням ракетами типу Х-22 або модернізованими Х‑32, які мають потужну бойову частину, але відзначаються відносно низькою точністю.

Пізніше з’явилася інформація, що три бомбардувальники, які перебували поблизу Брянської області, здійснили політ у районі Сєщі, після чого змінили курс на північ й повернулися на аеродром вильоту. За попередніми даними, це могло бути тренувальне завдання.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»