Під Запоріжжям бійці ГУР провели зачистку у Приморському та взяли в полон російських військових

Кадр із відео

У районі Запорізького напрямку бійці «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки провели операцію із зачистки північної частини населеного пункту Приморське.



Під час дій українських військових у двох районах було взято в полон кількох російських солдатів. Про це повідомив воєнблогер Олег Петренко. За його словами, операція проходила саме на північній околиці села, де українські підрозділи продовжують активні дії проти російських сил.



Раніше, 15 лютого, російська сторона заявила про нібито повне захоплення Приморського. Однак, як стверджується, фактично російські війська контролюють лише південну частину населеного пункту, тоді як на інших ділянках продовжуються бойові дії.

Нагадаємо, РФ перекинула морпіхів з-під Покровська на Гуляйпільський напрямок.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»