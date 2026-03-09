Війська РФ понад 10 разів атакували населені пункти Донеччини: в ОВА показали наслідки атак

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 8 березня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини»,

— зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили два райони:



Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, адмінбудівлю, газогін і лінію електропередач. У Слов'янську пошкоджено 8 приватних будинків. У Шабельківці Краматорської громади загинула людина. У Сергіївці Андріївської громади зруйновано авто. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що станом на ранок 7 березня російські війська 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»