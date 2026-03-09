В окупованому Донецьку ліквідують наслідки удару по району заводу «Точмаш»

Фото з пропагандистських ресурсів

В окупованому Донецьку з'явилися кадри наслідків удару по Київському району. За даними місцевих пабліків, ракети уразили об'єкти, які використовують російські військові.



Повідомляється, що зараз тривають роботи з ліквідації наслідків у районі заводу «Точмаш». До розбору завалів та відновлювальних робіт залучили комунальні служби.



На опублікованих фотографіях видно, що частина споруд зазнала серйозних пошкоджень: у будівлях вибито вікна, а на деяких об'єктах зруйновано фундамент. Термінів відновлення інфраструктури окупаційна влада не називає.

Місцеві жителі зазначають, що протягом вихідних у місті регулярно було чути вибухи. У суботу Генеральний штаб ЗСУ повідомив про удар ракетами ATACMS та SCALP по території Донецького аеропорту.

За даними української сторони, там російські війська обладнали базу зберігання техніки та майданчик для запуску безпілотників типу Shahed. У неділю вибухи знову пролунали у Київському районі міста.

Як стверджують місцеві джерела, під удар потрапила територія заводу «Точмаш». Яким саме озброєнням було завдано удару, поки не уточнюється, проте очевидці повідомляють про звуки потужної детонації після влучання.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що у Донецьку відбулася потужна детонація складу боєприпасів, який російські військові розмістили у безпосередній близькості від житлових кварталів.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»