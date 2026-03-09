ЄС виділить 920 млн євро на підтримку енергетики України

Наслідки удару РФ по енергосистемі України

Європейський Союз розробив план підтримки української енергетики перед наступним опалювальним сезоном. У березні очікується виділення близько 920 млн євро для стабілізації енергосистеми країни. Про це повідомило Міністерство енергетики України.



Згідно з попереднім планом, фінансування планують спрямувати на забезпечення стабільного електропостачання, відновлення пошкодженої інфраструктури та розвиток децентралізованої генерації на основі відновлюваних джерел енергії.



Також передбачені роботи з ремонту і модернізації електромереж та теплоелектроцентралей. Наразі деталі програми узгоджуються між європейськими інституціями та українською стороною.



Паралельно в Європі продовжує активно розвиватися вітроенергетика. За останніми даними, сумарна встановлена потужність вітрових електростанцій у країнах ЄС перевищила 300 ГВт. Лише у 2025 році було введено в експлуатацію близько 19 ГВт нових потужностей — один із найбільших річних приростів за останній період.



Зростання забезпечують як масштабні наземні та морські вітропарки, так і модернізація вже існуючих енергетичних об’єктів.



На тлі цього підтримка енергетичного сектору України залишається критично важливою. Зокрема, 7 березня 2026 року Росія здійснила масований комбінований удар по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши ракети різних типів й сотні ударних безпілотників.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»