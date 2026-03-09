Рятувальники ліквідували три пожежі без потерпілих

Рятувальники ліквідували три пожежі. Фото: ДСНС

На Донеччині рятувальники зафіксували три пожежі. Загоряння сталися у Слов'янську та Краматорську. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.



У Слов'янську спалахнула покрівля житлового будинку. Рятувальники ліквідували спалах на площі 80 кв. м. Причину та обставини події встановлюють відповідні спеціалісти.





Крім того, у Краматорську пожежники ліквідували дві пожежі: горіло сміття у підвальному приміщенні багатоквартирного будинку та приватний житловий будинок.



Раніше ми писали, що російські окупанти ввечері в неділю, 8 березня, вдарили по Слов'янську на Донеччині.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»