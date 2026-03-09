НРК знищили танк РФ під час техноштурму на Харківщині

Підрив танка роботом НРК

Підрозділ 3-ї окремої штурмової бригади показав кадри незвичайної бойової операції на Харківщині, під час якої українські військові застосували наземні роботизовані комплекси-камікадзе.



За інформацією бригади, під час так званого техноштурму оператори керували ударними наземними роботами, які мали вразити позиції російських військових. Під час висування до цілі противник намагався зупинити техніку атаками FPV-дронів та скиданням боєприпасів.



Унаслідок кількох ударів камери двох роботизованих комплексів майже одночасно вийшли з ладу. Попри це оператори не припинили операцію і продовжили керування технікою, орієнтуючись за допомогою трансляції з безпілотника DJI Mavic, який перебував у повітрі.



Зрештою оператори змогли підвести роботизований комплекс безпосередньо до російського танка, який використовувався піхотою як укриття. Після підриву вибухового заряду бойова машина була знищена разом із позицією противника.



У бригаді зазначають, що використання наземних роботизованих комплексів дозволяє виконувати небезпечні завдання без прямої участі військових на передовій.







За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби російські загарбники втратили 750 осіб. Ворог також втратив 3 танки, 10 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 1 катер, 2224 безпілотники та 188 одиниць автомобільної техніки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»