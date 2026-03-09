FPV-дрон РФ пролетів за сантиметри від бійця ЗСУ й вибухнув

FPV-дрон пролетів у сантиметрах над головою бійця ЗСУ.

Ворожий FPV-дрон пролетів у лічених сантиметрах над головою українського військового та вибухнув після зіткнення із землею. Відео інциденту оприлюднив Telegram-канал Exilenova+.



На кадрах видно, як ударний безпілотник російських військ на великій швидкості наближається до квадроцикла, на якому рухався боєць Збройних сил України. Оператор дрона намагався завдати точного удару з повітря, однак у вирішальний момент не зміг скоригувати траєкторію.



У результаті FPV-апарат пролетів буквально за сантиметри праворуч від голови українського захисника та вибухнув уже після зіткнення із землею.



Попри масове застосування безпілотників на фронті, подібні промахи свідчать, що навіть під час інтенсивних атак операторам не завжди вдається точно вразити ціль.



За даними Генерального штабу ЗСУ, лише протягом минулої доби російські війська застосували 9468 дронів-камікадзе різних типів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»