ЗСУ вразили ЗРК «Бук-М3» та командні пункти окупантів на Донбасі

Українським військовослужбовцям вдалося знищити кілька цілей російських окупантів на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Сил оборони вразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» в районі Лиманчука Луганської області.



Крім того, ЗСУ вдарили по командно-спостережних пунктах (КСП) підрозділів армії РФ. Вражені КСП підрозділи зі складу «Рубікон» у районі міста Донецьк, а також командно-наглядовий пункт росіян у районі селища Зачатівка на Донеччині.



У Генштабі додали, що військові атакували зосередження живої сили загарбників у районах Родинського та Полтавки Донецької області.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»