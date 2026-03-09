У Слов'янську під час гасіння пожежі задіяли наземного робота

Фото: ДСНС Донеччини

ДСНС України запроваджує сучасні технології під час рятувальних операцій. У Слов'янську Донецької області рятувальники використали безпілотного наземного пожежного робота Shark Robotics Colossus для ліквідації пожежі у житлових будинках, що виникли після обстрілу.



Робот працював безпосередньо у небезпечній зоні. З його допомогою рятувальники змогли стримувати поширення вогню та гасити полум'я у місцях, куди було надто ризиковано спрямовувати людей.



Незважаючи на постійну загрозу повторних ударів, підрозділи ДСНС за підтримки роботизованої техніки змогли взяти ситуацію під контроль та локалізувати пожежу. Використання таких систем дозволяє проводити операції у найбільш небезпечних умовах та знижувати ризики для особового складу.

Фото: ДСНС Донеччини

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що рятувальники у Слов'янську ліквідували спалах на площі 80 кв. м.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»