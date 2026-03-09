Сили оборони атакували С-300 в анексованому Криму

У Генеральному штабі ВСУ повідомили, що українські військовослужбовці в ніч на 9 березня вразили станцію радіолокації зі складу ЗРК С-300 в районі села Спокійного в тимчасово анексованому Криму.



Крім того, Сили оборони атакували командно-наглядові пункти російських військових у районах Запорізького, Червоноселівки, Гоголівки Запорізької області.



Також уражені райони зосередження живої сили у районі Петропавлівки на Харківщині.



Раніше ми писали, що Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані про втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення — з 24 лютого 2022 року до 3 березня 2026 року.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»