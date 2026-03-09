З 9 березня у Слов'янську почали курсувати пільгові автобуси

Фото: Вадим Лях

У Слов'янській громаді почали працювати пільгові автобусні рейси. Про це повідомив голова Слов'янської міської воєнної адміністрації Вадим Лях.



За його словами, нові маршрути почали діяти від сьогодні — 9 березня. Користуватися ними можуть безкоштовно усі жителі міста, а також його гості.



Розклад руху пільгових автобусів опублікований на офіційних сторінках Слов'янської військової адміністрації — у соціальних мережах, у Telegram-каналі та на офіційному сайті відомства.



Там же можна дізнатися про актуальний час відправлення рейсів та зміни у графіку руху транспорту.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що тролейбуси Слов'янська разом із демонтованою контактною мережею відправлять в евакуацію. Таке рішення прийнято для збереження доровартісного обладнання та рухомого складу.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»