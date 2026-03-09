Зарплата понад 1,5 млн та мільйони на рахунках сім'ї: декларація мера Бахмута за 2025 рік

Мер Бахмута Олексій Рева. Фото: Бахмутська міськрада

Сім об'єктів нерухомості, автомобіль, мільйонна зарплата та значні банківські заощадження — так виглядає декларація мера Бахмута Олексія Реви за 2025 рік.

bahmut.in.ua проаналізував документ і порівняв його з торішньою декларацією, щоб зрозуміти, як змінилися доходи та майно чиновника. Згідно з опублікованими даними, сам Олексій Рева не володіє нерухомістю.

Однак у декларації зазначено п'ять об'єктів, які належать його дружині Олені Реві. Серед них — житловий будинок з господарськими спорудами у Бахмуті площею 353,3 м², придбаний у 2007 році. За останньою грошовою оцінкою, його вартість становить 921 376 гривень.

Також у власності подружжя знаходиться гараж площею 52,9 м², придбаний у 2003 році (оцінна вартість — 17 359 гривень), а також три земельні ділянки у Бахмуті: площею 52 м² та дві ділянки по 1 000 м². Їхня вартість у декларації не вказана.

Крім того, Олена Рева орендує нерухомість у селищі Обухівка Дніпропетровської області. З 1 січня 2024 року вона винаймає житловий будинок площею 49,6 м² та земельну ділянку площею 1 200 м². У декларації також зазначено автомобіль подружжя — легкова машина Mercedes-Benz 2010 року випуску. Її вартість не розкривається.



Доходи мера Бахмута за 2025 рік становили 1 524 557 гривень заробітної плати. У середньому це близько 127 тисяч гривень на місяць. Крім зарплати, Олексій Рева отримав 244 999 гривень пенсії, а також 60 503 гривні банківських відсотків у ПУМБ.

Доходи його дружини виявилися помітно скромнішими — за рік вона заробила 178 542 гривні. Водночас Олена Рева отримала 277 600 гривень пенсії та 650 000 гривень відсотків за банківським вкладом у ПУМБ.

У декларації також вказані грошові активи сім'ї. На банківських рахунках Олексія Реви зберігається 1243307 гривень. Дружина мера має значно більші заощадження: на її рахунках — 7 242 301 гривня. Крім того, вона задекларувала готівкові заощадження – 790 000 гривень, 15 000 доларів та 5 000 євро.

Порівняння із декларацією за 2024 рік показує кілька змін. У новому документі відсутні дані про цінне рухоме майно: мер більше не декларує зброю — рушницю та карабін. При цьому прибутки чиновника зросли.

Його річна зарплата збільшилася майже на 100 тисяч гривень: з 1 454 615 гривень 2024 року до 1 524 557 гривень 2025-го. Також зросла і пенсія — з 204 253 до 244 999 гривень.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що за 2024 рік мер Бахмута декларував гладкоствольну рушницю Mossberg Maverick 88 та карабін Remington.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»