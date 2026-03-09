Розвідка оновила дані про російські дрони Оріон, Фенікс та іранський Shahed

ГУР оновив дані про російські дрони Оріон і Фенікс та іранський Shahed

Головне управління розвідки оприлюднило дані про підприємства кооперації з виробництва БПЛА «Оріон», а також іноземних компонентів зі складу іранського «шахедів» та російського БПЛА «Фенікс».



Як зазначається, «Оріон» — ударно-розвідувальний безпілотник, який провадить підсанкційна російська група компаній «Кронштадт».



«ГУР вже публікувало його інтерактивну 3D-модель та список підприємств виробничої кооперації. Наразі до бази додано ще 19 компаній, які виробляють компоненти протиоморожуючої та паливної систем, пілотажно-навігаційного обладнання, а також елементи радіоелектронного комплексу командно-інформаційної взаємодії», — йдеться у повідомленні.



Загальна кількість підприємств у базі, що задіяні у виробництві БПЛА «Оріон», зросла до 70.



ГУР додає ще 30 електронних компонентів, ідентифікованих у застосованому противником іранському БпЛА «шахед» та гіростабілізованій оптико-електронній системі російського розвідувального безпілотника «Фенікс».



Раніше ми писали, що у лютому спецпідрозділ «Привиди» ГУР вразив кораблі та авіацію російської армії в окупованому Криму.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»