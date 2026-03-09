РФ припинила масовані атаки БПЛА БМ-35 та БМ-70 — експерт

Безпілотники РФ.

Масовані атаки безпілотників типу БМ-35 й БМ-70, які протягом зими регулярно атакували Суми та інші українські міста, останніми тижнями практично припинилися.



Про це повідомив у Facebook радник міністра оборони України та фахівець із систем зв’язку і радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов.

За його словами, причин такого зниження активності може бути кілька. Серед можливих факторів він назвав проблеми з виробництвом цих безпілотників у Росії, посилення українських систем радіоелектронної боротьби, а також роботу дронів-перехоплювачів.



Окремо експерт звернув увагу на роль супутникового зв’язку Starlink. За його даними, російські військові почали переобладнувати частину таких БПЛА для керування через супутникові термінали.

«Вони навіть почали встановлювати одразу два термінали Starlink», — зазначив Бескрестнов.



Експерт також припустив, що на зменшення атак вплинули комплексні дії української сторони, зокрема посилення засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше в одному з регіонів України сапери виявили збитий реактивний безпілотник типу «Шахед», який мав подвійний механізм детонації.



Також повідомлялося, що російські війська активно застосовують велику кількість дешевих розвідувальних дронів для насичення фронту.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»