Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
РФ припинила масовані атаки БПЛА БМ-35 та БМ-70 — експерт
09 березня 2026, 16:30

РФ припинила масовані атаки БПЛА БМ-35 та БМ-70 — експерт

Безпілотники РФ. Безпілотники РФ.

Масовані атаки безпілотників типу БМ-35 й БМ-70, які протягом зими регулярно атакували Суми та інші українські міста, останніми тижнями практично припинилися.

Про це повідомив у Facebook радник міністра оборони України та фахівець із систем зв’язку і радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов.

Безпілотники РФ.

За його словами, причин такого зниження активності може бути кілька. Серед можливих факторів він назвав проблеми з виробництвом цих безпілотників у Росії, посилення українських систем радіоелектронної боротьби, а також роботу дронів-перехоплювачів.

Окремо експерт звернув увагу на роль супутникового зв’язку Starlink. За його даними, російські військові почали переобладнувати частину таких БПЛА для керування через супутникові термінали.

Безпілотники РФ.

«Вони навіть почали встановлювати одразу два термінали Starlink», — зазначив Бескрестнов.

Експерт також припустив, що на зменшення атак вплинули комплексні дії української сторони, зокрема посилення засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше в одному з регіонів України сапери виявили збитий реактивний безпілотник типу «Шахед», який мав подвійний механізм детонації.

Також повідомлялося, що російські війська активно застосовують велику кількість дешевих розвідувальних дронів для насичення фронту.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Starlink РЕБ дрони ЗСУ БПЛА БМ-35 БПЛА БМ-70

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:55
Росія прискорює вилучення житла на окупованих територіях
14:58
ЗСУ вразили ЗРК «Бук-М3» та командні пункти окупантів на Донбасі
13:45
В окупованому Донецьку ліквідують наслідки удару по району заводу «Точмаш»
11:33
В окупованих містах поширюють рядки Шевченка
10:17
У Донецьку відбулася масштабна детонація боєприпасів
17:22
Окупанти терміново шукають працівників на Старобешівську ТЕС
15:25
На території заводу «Точмаш» у Донецьку знищено склад боєприпасів
12:46
У Донецьку знову вдарили по складу дронів у районі аеропорту
10:02
У Василівці Запорізької області повідомили про влучання ракети в багатоповерхівку
16:16
Балицького можуть усунути: РФ шукає нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Євпаторії: розтрощено цехи
13:09
У Донецькому аеропорту знищено місце зберігання та запуску БПЛА «Шахед»
12:12
В окупованому Стаханові підірвали автомобіль: є поранений
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
10:15
Окупанти затримали 18-річну мешканку Волновахи за «держзраду»
07:47
У Генічеську посилили охорону електричної підстанції — «АТЕШ»
20:46
В окупованому Маріуполі повідомили про самогубство школяра: блогер, який розповів про трагедію, побоюється переслідувань
19:44
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
19:09
Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі
16:50
За шість переказів ЗСУ 13 років колонії: вирок мешканці Маріуполя
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
усі новини
23:03
Краматорськ – повністю без світла
22:39
Армія РФ використовує багатоповерхівки для розміщення засобів зв'язку у Мирнограді – ЗСУ
22:22
Російський дрон вдарив біля багатоповерхівок у Харкові: загорілися машини, поранені шість людей
21:17
Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку: повідомляють про «прильоти»
20:35
Покровськ – це політична мета Росії – командувач ДШВ
20:00
ЗСУ проводять зачистку на стику Дніпропетровщини та Запоріжжя: російська армія практично окупувала Гуляйполе – DeepState
19:28
Ракетний удар по складу «шахедів» у Донецькому аеропорту: поранені співробітники заводу «Алабуга», зокрема головний інженер
18:52
Російські війська зосереджують зусилля на спробах просування в районі Удачного під Покровськом – ЗСУ
18:09
«Не їли 3 тижні»: росіяни просяться в полон на Лиманському напрямку
17:59
Українські пілоти дронів знищили установку «Бук-М2» на Донеччині та «очі» російської ППО у Криму
17:34
Помер футболіст та тренер з Краматорська
17:29
ЗСУ намагаються перехопити ініціативу та змусити російську армію грати за їхніми правилами – Сирський
17:17
ЗСУ ліквідували 4 офіцерів РФ у Курській області — росЗМІ
16:55
Росія прискорює вилучення житла на окупованих територіях
16:44
Розвідка оновила дані про російські дрони Оріон, Фенікс та іранський Shahed
16:37
Загинув пілот Олександр Довгач під час бойового завдання
16:30
РФ припинила масовані атаки БПЛА БМ-35 та БМ-70 — експерт
16:27
Зарплата понад 1,5 млн та мільйони на рахунках сім'ї: декларація мера Бахмута за 2025 рік
15:47
З 9 березня у Слов'янську почали курсувати пільгові автобуси
15:20
Сили оборони атакували С-300 в анексованому Криму
15:12
У Слов'янську під час гасіння пожежі задіяли наземного робота
15:00
FPV-дрон РФ пролетів за сантиметри від бійця ЗСУ й вибухнув
14:58
ЗСУ вразили ЗРК «Бук-М3» та командні пункти окупантів на Донбасі
14:24
НРК знищили танк РФ під час техноштурму на Харківщині
13:53
ЄС виділить 920 млн євро на підтримку енергетики України
13:45
В окупованому Донецьку ліквідують наслідки удару по району заводу «Точмаш»
13:38
Рятувальники ліквідували три пожежі без потерпілих
12:42
Під Запоріжжям бійці ГУР провели зачистку у Приморському та взяли в полон російських військових
12:36
Біля кордону України помітили Ту-22М3 РФ: можливі пуски крилатих ракет
11:55
Російські війська атакували вантажівку у Запоріжжі
усі новини
ВІДЕО
Удар по російському засобу зв'язку у Мирнограді. Фото: кадр із відео Армія РФ використовує багатоповерхівки для розміщення засобів зв'язку у Мирнограді – ЗСУ
09 березня, 22:39
Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС Російський дрон вдарив біля багатоповерхівок у Харкові: загорілися машини, поранені шість людей
09 березня, 22:22
Атака на окупований Донецьк. Фото: кадр із відео Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку: повідомляють про «прильоти»
09 березня, 21:17
Наслідки удару по складу «шахедів» у Донецькому аеропорту. Фото: кадр із відео Ракетний удар по складу «шахедів» у Донецькому аеропорту: поранені співробітники заводу «Алабуга», зокрема головний інженер
09 березня, 19:28
Удар по російському ЗРК «Бук-М2» на окупованій Донеччині. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили установку «Бук-М2» на Донеччині та «очі» російської ППО у Криму
09 березня, 17:59
Фото: ДАН Росія прискорює вилучення житла на окупованих територіях
09 березня, 16:55

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір