Загинув пілот Олександр Довгач під час бойового завдання. Фото: Повітряні сили

Під час бойового завдання на Сході загинув командир 39 бригади тактичної авіації Олександр Довгач. Трагедія сталася у понеділок, 9 березня. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«Вдень на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного супротивника та потужної протидії ворожим системам протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач — командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, Довгач здійснив сотні бойових вильотів, вражаючи пункти управління, техніку, засоби зв'язку російських окупантів. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував російські дрони та ракети.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»