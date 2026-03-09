Росія прискорює вилучення житла на окупованих територіях

Фото: ДАН

Перехідний період для реєстрації нерухомості на тимчасово окупованих територіях добігає кінця. При цьому російська влада вирішила скоротити встановлений раніше термін майже на півтора роки.

Це означає, що житло, власники якого не пройшли процедури перереєстрації за новими правилами, зможуть швидше визнавати безхазяйним і передавати в муніципальну власність.



У громадській організації «Донбас SOS» зазначають, що звернень від людей щодо скорочення термінів наразі небагато. За словами представників організації, сплеску звернень на гарячу лінію немає.



Правозахисники припускають, що багато українців, які були змушені залишити окуповані території, уважно стежать за ситуацією, проте розуміють, що на неї практично неможливо вплинути. Фактично власники житла не мають реальних інструментів, щоб захистити свою власність.

Більшість поодиноких звернень на гарячу лінію стосується, чи можна пройти процедуру перереєстрації нерухомості дистанційно. Однак таких механізмів на даний момент не існує, що робить збереження прав на житло для людей, які залишили окупацію, ще складнішим.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»