ЗСУ ліквідували 4 офіцерів РФ у Курській області — росЗМІ

Дрон-бомбардувальник.

Українські військові ліквідували чотирьох російських офіцерів у Курській області РФ. Про це повідомив російський Telegram-канал «Досье Шпиона», передають «Новини Донбасу».



За оприлюдненою інформацією, атака сталася вранці 6 березня 2026 року поблизу населеного пункту Тьоткіно. Ціллю удару стала група офіцерів військової частини №78986.



Зазначається, що по позиції російських військових було здійснено удар із безпілотника типу «Баба-Яга», з якого скинули три міни калібру 82 мм.



Унаслідок атаки загинули четверо офіцерів російської армії:

майор А. Г. Леухін;

капітан А. А. Путілін;

старший лейтенант В. С. Бааль;

старший лейтенант А. А. Єпіфанов.

Водночас, за даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу російські війська втратили 750 військових убитими та пораненими.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»