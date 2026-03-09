ЗСУ намагаються перехопити ініціативу та змусити російську армію грати за їхніми правилами – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу та змусити російські війська грати за їхніми правилами. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, вперше з 2024 року, коли проводили Курську наступальну операцію, ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею землі, ніж водночас захопили росіяни.



«Продовжуємо контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних кілометри. Загалом з початку операції відновлений контроль над більш як 400 квадратними кілометрами території. Водночас і на багатьох інших напрямках наші воїни стримують противника шляхом активної оборони та іноді мають просування вперед. Російський агресор кількісно переважає майже втричі, але з огляду на наші активні дії змушений переносити дати своїх запланованих операцій, латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків», – зазначив головком.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко