Помер футболіст та тренер з Краматорська

Помер тренер із Краматорська Донеччини. Фото: міськрада

Помер футболіст та тренер дитячої спортивної школи №3 із Краматорська Донецької області Володимир Якут. Причини смерті невідомі. Про це повідомили у прес-службі Краматорської міської ради.



«Спортивна спільнота Краматорського товариства з глибоким сумом повідомляє про раптову смерть Володимира Васильовича Якута — відомого футболіста, тренера та наставника молодого покоління», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, Володимир Васильович народився 30 січня 1958 року у Краматорську. Свою футбольну кар'єру розпочав у 1976 році і протягом багатьох років виступав у складі різноманітних професійних футбольних клубів. Завершив ігрову кар'єру 1990 року.



Якут працював тренером футбольного клубу «Уралан», а потім повернувся до рідного Краматорська. Тут він багато років працював тренером-викладачем ДЮСШ №3 Краматорської міської ради.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»